Герцогам нужно подумать, чем они будут зарабатывать на жизнь

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не решили, чем будут заниматься после отъезда из Букингемского дворца

Об этом пишет британский таблоид Express.

Эксперты продолжают строить догадки о будущем Меган Маркл и принца Гарри, анализируя информацию из открытых источников.

Эксперт по общению и языкам жестов Джуди Джеймс утверждает, что в ближайшее время супружеская пара может получать крупные суммы даже за публичные выступления.

Принц Гарри не раз успешно проявлял себя в выступлениях перед людьми. Что касается Меган Маркл, то ее прошлое помогло ей стать уверенным оратором.

"Меган - харизматичный и талантливый оратор, который оттачивал свои навыки задолго до встречи с Гарри и принятия королевского титула", - уверяет осведомленный инсайдер.

Находясь в королевской семье, Меган Маркл активно использовала свои навыки общения, чтобы добавить больше "драмы" на официальных мероприятиях. Эффектно выступить у герцогини Сассекской всегда получалось, а вот у Гарри дела обстоят немного иначе.

"Ему нужно использовать паузы и вариации вокального тона, чтобы создать нужный эффект. Во время своей речи голос Гарри слегка повышается, что наводит на мысль о нервах", - уверенно утверждает специалист.

Анализируя выступления Меган Маркл, специалист также добавила, что герцогиня, помимо всего, активно использует зрительный контакт для привлечения внимания. Это помогает ей быть ближе с аудиторией. Подобная ситуация может привести к тому, что Меган затмит принца Гарри и о нем поклонники королевской семьи скоро забудут.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл отправилась в Великобританию без малыша Арчи. Такое решение сильно разозлило Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком.

Более того, королева поставила жесткий ультиматум Меган Маркл и принцу Гарри.

Так, Елизавета и Гарри пообедали вместе 1 марта, во время чего бабушка якобы предупредила герцога, что он сможет вернуться в любой момент в семью, где его любят и всегда ждут.

Кроме того, если пара все же настаивает на своем, то ей запрещено отныне использовать слово royal ("королевский") в названии их фонда.

Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.

Напомним про "Терпение лопнуло": Елизавета II огорошила жестким ультиматутом Маркл и Гарри

Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.