Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые прибыли вместе в Великобританию после заявления о сложении с себя полномочий

Сначала пару заметили днем пятого марта в Вестминстере, в центре Лондона, пишет Рoliteka.net. Меган и Гарри покидали отель Goring. У выхода их поджидали папарации и фото разлетелись по сети.

Меган была в пальто песочного цвета, а ее муж - в синем костюме.

А вечером герцоги Сассекские посетили ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне, которая создана для поддержки ветеранов.

Супруга принца выбрала для вечера облегающее бирюзовое платье, клатч и туфли-лодочки, а ее муж - синий костюм с галстуком. Они просто великолепные.

На встрече принц Гарри уделил внимание поддержке ветеранов, их физической и психологической реабилитации.

Стоит отметить, что это первый официальный выход Меган Маркл после возвращения из Канады, куда супруги перебрались.

Кроме указанного мероприятия принц и его жена посетят еще несколько до официального отказа от обязанностей 31 марта.

Примечательно, что последним выходом в свет в качестве герцогов Сассекских станет служба в честь Дня Содружества, на которой будут присутствовать также королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Отметим, Меган Маркл пробудет в Великобритании только несколько дней, после чего вернется в Канаду.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отправилась в Великобританию без малыша Арчи. Такое решение сильно разозлило Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком.

Напомним, королева поставила жесткий ультиматум Меган Маркл и принцу Гарри.

Так, Елизавета и Гарри пообедали вместе 1 марта, во время чего бабушка якобы предупредила герцога, что он сможет вернуться в любой момент в семью, где его любят и всегда ждут.

Кроме того, если пара все же настаивает на своем, то ей запрещено отныне использовать слово royal ("королевский") в названии их фонда.

Ранее мы писали, что супруга принца Гарри обустраивается в Канаде: влюбленные уже якобы нашли идеальный дом в элитном пригороде Торонто, где собираются жить вместе с сыном.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.