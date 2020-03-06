"Да как же так?"

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, как известно отказались от своих титулов герцогов и переехали в Канаду. Вечером в четверг, 5 марта пара побывали на церемонии Endeavour Fund Awards, где Меган отличилась опрометчивым поступком, даже скорее - неподобающим жестом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и информацию в международных СМИ. Так в Лондоне во время вручения наград Endeavour Fund Awards Гарри и его жена приветствуют присутствующих и во время очередного рукопожатия Маркл, положив руку на плечо супругу затем резко, как показалось публике в сети, отодвинула его в сторону и прошла вперед, так как Гарри ее пропустил. Британскому принцу ничего другого не осталось, только улыбнуться на сей жест.

В сети обсуждают поведение Маркл и называют его неприемлемым, а также грубым. Также пользователи отметили, что, очевидно – Гарри управляем Меган, а бывшая актриса продолжает активно привлекать внимание к своей персоне.

Some familiar Harry and Meghan PDA’s tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

Напомним, пара посетила ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне, которая создана для поддержки ветеранов.

Супруга принца выбрала для вечера облегающее бирюзовое платье, клатч и туфли-лодочки, а ее муж - синий костюм с галстуком. Они просто великолепные.

На встрече принц Гарри уделил внимание поддержке ветеранов, их физической и психологической реабилитации.

Стоит отметить, что это первый официальный выход Меган Маркл после возвращения из Канады, куда супруги перебрались.

Кроме указанного мероприятия принц и его жена посетят еще несколько до официального отказа от обязанностей 31 марта.

Примечательно, что последним выходом в свет в качестве герцогов Сассекских станет служба в честь Дня Содружества, на которой будут присутствовать также королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Отметим, Меган Маркл пробудет в Великобритании только несколько дней, после чего вернется в Канаду.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отправилась в Великобританию без малыша Арчи. Такое решение сильно разозлило Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком.

Напомним, королева поставила жесткий ультиматум Меган Маркл и принцу Гарри.

Так, Елизавета и Гарри пообедали вместе 1 марта, во время чего бабушка якобы предупредила герцога, что он сможет вернуться в любой момент в семью, где его любят и всегда ждут.

Кроме того, если пара все же настаивает на своем, то ей запрещено отныне использовать слово royal ("королевский") в названии их фонда.

Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.

Напомним про "Терпение лопнуло": Елизавета II огорошила жестким ультиматутом Маркл и Гарри

Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.