Голливудские звезды продолжают оплакивать гибель легендарного баскетболитса Коби Брайанта, пишет Politeka.net

Трогательный пост о Коби и совместные фото с ним опубликовала в Instagram и актриса Дженнифер Лопес (https://www.instagram.com/jlo/)

"Когда я прокручивала ленту Коби, мы с Алексом делились воспоминаниями и моментами, которые мы помним о нем... это правда, которая звучит самой горькой ... семья - это то, что важнее всего", - написала Джей Ло.

Джей Ло отметила, что испытывает боль из-за этой потери, однако жене Коби, Ванессе, сейчас намного сложнее.

"Но все, о чем я могу думать, это то, что это песчинка по сравнению с тем, что Ванесса должна пережить прямо сейчас. Я посылаю всю свою любовь и молюсь за вас, ваших детей и другие семьи, вовлеченные в трагический случай. Самое несправедливое в жизни - потерять ребенка и мужа в один день. Ванесса, я молюсь о твоей силе и о том, чтобы Бог направлял тебя на каждом шагу этого невообразимого горя", - написала Джей Ло в послании жене Коби.

Также призналась, что Коби очень многое значил для нее лично, и она будет скучать по нему всегда.

Напомним, что Коби Брайант разбился в авиакатастрофе возле Лос-Анджелеса. Вертолёт звезды баскетбола упал в горах, в одном из городков неподалеку от Лос-Анджелеса, на месте работают экстренные службы. Сообщается также, что Мэрия города Калабасас подтвердила смерть легендарного спортсмена.

Позже в СМИ стала появляться информация о том, что легендарный игрок погиб вместе со своей дочерью-подростком — 13-летней Джианной Марией.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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