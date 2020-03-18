Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский поразил бредовым заявлением об Украине
Так, он заявил, что вся Украина должна через референдум войти в состав России, так как является искусственным образованием.
Пропагандисткой речью он разразился в ответ на обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, озвученные ГПУ.
Бредовым заявлением Жириновский поделился в Telegram-канале.
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"Уголовными делами в Киеве мне угрожают с 1991 года, но мы их не признаем, как и всю нынешнюю власть в этой стране", – написал политик.
"Ни я лично, ни другие депутаты фракции ЛДПР никаких преступлений ни по российскому, ни по украинскому Уголовному кодексу не совершали. Мы чисты. Мы лишь оказывали гуманитарную помощь", – заверил он.
Все украинские земли, по утверждениям Жириновского, исторически были частью России.
"Вся Украина через референдум должна войти в состав РФ, поскольку это искусственное образование, которое создали Ленин, Сталин, Хрущев", – забредил депутат.
Также ранее сообщалось, что скандальный депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский назвал страны, которые, по его мнению, захотят войти в состав РФ.
По его словам, политическая сила ЛДПР инициировала поправки в конституцию РФ, которые узаконят оккупацию других государств.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.