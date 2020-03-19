Топ-пропагандист путинского режима Владимир Соловьев заявил, что Украина вообще не существовала в своих нынешних границах, если бы не "великодушие" Российской Федерации
Наглыми псевдоаргументами Соловьев разразился в эфире своей программы на телеканале Россия 1.
Более того, он пригрозил Украине превращением в "пятнышко на карте" в случае дальнейшего ухода от "общей" истории со страной-агрессором.
По его словам, Украина якобы приросла при СССР территорией, которой у нее не было никогда.
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"Украина приросла при Российской империи территорией, которая и близко ей не могла сниться, если уж говорить о всей "Новороссии". Если вы себе выдумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятнышка на карте, которое предавали все. В первую очередь, кстати, напомню - поляки, которые когда-то продали город Киев русскому царю", - самоуверенно съязвил любимый пропагандист Путина.
Также ранее сообщалось, что один из самых скандальных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины.
Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.