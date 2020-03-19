Топ-пропагандист путинского режима Владимир Соловьев заявил, что Украина вообще не существовала в своих нынешних границах, если бы не "великодушие" Российской Федерации

Наглыми псевдоаргументами Соловьев разразился в эфире своей программы на телеканале Россия 1.

Более того, он пригрозил Украине превращением в "пятнышко на карте" в случае дальнейшего ухода от "общей" истории со страной-агрессором.

По его словам, Украина якобы приросла при СССР территорией, которой у нее не было никогда.

"Украина приросла при Российской империи территорией, которая и близко ей не могла сниться, если уж говорить о всей "Новороссии". Если вы себе выдумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятнышка на карте, которое предавали все. В первую очередь, кстати, напомню - поляки, которые когда-то продали город Киев русскому царю", - самоуверенно съязвил любимый пропагандист Путина.