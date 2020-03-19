Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян назвал современное украинское государство вирусом с которым необходимо разобраться

Серию бредовых заявлений Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на канале Россия 1.

Скандальный пропагандист, заявил, что в Украине якобы нарастает властное безумие, а вместо сложного государства, над страной нависла беда, которая теперь угрожает всем странам.

"Вдруг возник очаг распространения смертельно опасного заболевания, социокультурного вируса, который опаснее тех обычных вирусов, которыми нас пугают, и они уже говорят об экспорте этого вируса, они уже рассматривают себя не иначе как в мировом масштабе, они уже собираются диктовать волю другим", - поделился своими фантазиями скандальный пропагандист.

Ко всему прочему, Кургинян призвал мир разобраться с вирусом, в который превратилась Украина, причем сделать это он посоветовал оперативно и жесткими методами.

"Европа и мир должны понять, что внутри Европы возник хуже, чем нацистский - нацистско-безумный очаг. И если его не вылечить жесткими методами, он такие даст всходы, что миру действительно хорошо не будет", - подытожил неадекватный пропагандист Кургинян, пожелав "вылечить" УКраину.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

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