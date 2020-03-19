Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян назвал современное украинское государство вирусом с которым необходимо разобраться

Серию бредовых заявлений Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на канале Россия 1.

Скандальный пропагандист, заявил, что в Украине якобы нарастает властное безумие, а вместо сложного государства, над страной нависла беда, которая теперь угрожает всем странам.

Сергей Кургинян

"Вдруг возник очаг распространения смертельно опасного заболевания, социокультурного вируса, который опаснее тех обычных вирусов, которыми нас пугают, и они уже говорят об экспорте этого вируса, они уже рассматривают себя не иначе как в мировом масштабе, они уже собираются диктовать волю другим", - поделился своими фантазиями скандальный пропагандист.

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Ко всему прочему, Кургинян призвал мир разобраться с вирусом, в который превратилась Украина, причем сделать это он посоветовал оперативно и жесткими методами.

Сергей Кургинян, отец русского мира

"Европа и мир должны понять, что внутри Европы возник хуже, чем нацистский - нацистско-безумный очаг. И если его не вылечить жесткими методами, он такие даст всходы, что миру действительно хорошо не будет", - подытожил неадекватный пропагандист Кургинян, пожелав "вылечить" УКраину.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.