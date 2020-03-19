Президент России Владимир Путин жестко ответил мужу примадонны Максиму Галкину на шутки, которые тот рассказывает про президента России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Как Максим Галкин шутит, Путин — это не фамилия, а должность», - заметил во время разговора с Путиным журналист.

Однако в ответ на это Путин заявил, что «человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно».

«И его шутки востребованы», - подчеркнул он.

Уточним, что гневную реакцию Путина вызвало выступление Галкина в прошлом году. На нем шла речь о том, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти». Из-за этого некоторые из россиян знают только одного президента.

До этого мы писали, что президент РФ Владимир Путин подвергает опасности жизни россиян не отменяя референдум 22 апреля.



Такой мыслью у себя на страничке в Facebook поделился военный эксперт Эль Мурид.

По его словам, для государственного переворота важнейшим ресурсом является время и даже несмотря на пандемию коронавируса мире референдум по изменениям в Конституцию РФ не отменяется.

Эксперт уверен, что все разговоры о том, что нужно прийти и проголосовать против (если ты против), начинаются с того, что "нужно прийти".

"Значит - принять участие в совершаемом преступлении. Стать соучастником", - отметил он.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.