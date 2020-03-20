Самолету из Испании, где свирепствует коронавирус, устроили протест, перегородив посадочную полосу
На такие меры пошли Эквадоре местные власти.
Соответствующее видео, снятое с вертолета, опубликовал на Facebook-странице пользователь под ником Amith Singh. (ЧТобы посмотреть - проскролльте вниз.
"Мэр второго по величине города Эквадора, мобилизовал в аэропорт дюжину официальных транспортных средств, чтобы предотвратить посадку рейса из Испании", - говорится в сообщении.
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Таким образом Эквадор выразил свое не желание того, чтобы на его территории приземлялись международные рейсы, поскольку они опасаются, что это приведет к распространению COVID-19.
"Мир не будет таким же после COVID-19", - комментирует кадры автор видео.
Отметим, по состоянию на 20 марта, в мире зарегистрировано 244 517 подтвержденных случаев заболевания, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек. В Украине уже трое погибших, еще 26 заражены.
В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
Китай (80 928)
Италия (41 035) — рекордные для страны 5 322 новых случая за сутки, +427 смертей (19 марта Италия впервые опередила Китай по числу умерших из-за эпидемии, хотя в стране почти вдвое меньше случаев инфицирования, чем в КНР)
Иран (18 407) — 1 046 новых случаев за сутки, +149 смертей
Испания (18 077) — рекордные для страны 3 308 новых случаев за сутки, +193 смерти
Германия (15 320) — рекордные для страны 2 993 новых случая за сутки, +16 смертей
Согласно статистике, на данный момент в Италии количество смертей выше, чем было в Ухане, который в свое время был эпицентром распространения болезни. Для сравнения, смертность в Италии составляет 8,3%, тогда как в Китае она была на уровне 1,4%. При этом за время эпидемии в Италии в два раза меньше случаев инфицирования, чем было в Китае.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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