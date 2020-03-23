Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал жизнь в оккупированном Крыму, а также назвал жителей полуострова "сволочами"

Такое скандальное заявление он сделал в программе "Полный контакт" радиостанции "Вести FM". По его словам, на полуострове слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса, передает издание Примечания.

"Смотришь цены в Крыму, Сочи - и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели?", - возмутился топ-пропагандист.

По его мнению, чтобы в Крыму было хорошо, нужно "все строить по разумным ценам", "бить по рукам" тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского (Нацгвардия прим.ред.) и "проредить" вредителей.

Также ранее сообщалось, что один из самых скандальных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины.

Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.