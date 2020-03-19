Топ-пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов заявив, що Україна взагалі не існувала у своїх нинішніх кордонах, якби не "великодушність" Російської Федерації

Нахабними псевдоаргументами Соловйов вибухнув в ефірі своєї програми на телеканалі Росія 1.

Більше того, він пригрозив Україні перетворенням в "цятка на карті" у разі подальшого відходу від "спільної" історії з країною-агресором.

За його словами, Україна нібито приросла при СРСР територією, якої у неї не було ніколи.

"Україна приросла при Російській імперії територією, яка і близько їй не могла снитися, якщо вже говорити про всю "Новоросію". Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької цятки на карті, яке зрадили всі. В першу чергу, до речі, нагадаю - поляки, які колись продали місто Київ російському цареві", - самовпевнено сказав ущипливо улюблений пропагандист Путіна.