Топ-пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов заявив, що Україна взагалі не існувала у своїх нинішніх кордонах, якби не "великодушність" Російської Федерації
Нахабними псевдоаргументами Соловйов вибухнув в ефірі своєї програми на телеканалі Росія 1.
Більше того, він пригрозив Україні перетворенням в "цятка на карті" у разі подальшого відходу від "спільної" історії з країною-агресором.
За його словами, Україна нібито приросла при СРСР територією, якої у неї не було ніколи.
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"Україна приросла при Російській імперії територією, яка і близько їй не могла снитися, якщо вже говорити про всю "Новоросію". Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької цятки на карті, яке зрадили всі. В першу чергу, до речі, нагадаю - поляки, які колись продали місто Київ російському цареві", - самовпевнено сказав ущипливо улюблений пропагандист Путіна.
Також раніше повідомлялося, що один з найбільш скандальних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну.
Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.