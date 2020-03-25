Коронавирус может иметь российское происхождение

Такой вариант допустил бывший советский диссидент и политзаключенный Герман Обухов в блоге на сайте "Обозреватель".

По его словам, есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.

"В середине сентября 2019 под Новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ)произошел взрыв газового баллона. Пострадал лишь не очень сильно один рабочий, однако все окна в здании были выбиты и непонятно какие еще повреждения понес этот центр", - отметит он.

Как известно, ГНЦ ВБ является одновременно и хранилищем самых опасных вирусов, таких как лихорадка Эбола и SARS.

"В это же самое время неподалеку группа китайских работников испытывала какой-то фантастический парник для северных широт, после чего вернулась в Китай", - пишет он.

Но власти РФ отрицали факт какой-либо утечки опасных вирусов из этого центра, утверждает Обухов.

"Имело ли место заражение китайцев каким-либо вирусом в Сибири и переноса его в Китай в мутированном виде? – покажет время.", - пишет он, и указал на странное совпадение, что уже через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете.

А вот одиозный российский политик Владимир Жириновским уверен, что распространение в Китае коронавируса COVID 19 является провокацией США.





Также Жириновский уверен, что это не первый случай. По его словам вспышка птичьего гриппа также была сделана специально теми, "кому не понравилась британская говядина".



