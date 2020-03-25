В Итальянском городе Во перестали фиксировать случаи заражения коронавирусом

Такого результата удалось добиться ученым Падуйского университета с помощью своевременного обнаружения COVID-19.

Вне зависимости от наличия симптомов, все жители сдавали анализы на коронавирус – инфекцию обнаружили у 3% населения. Всех "подозреваемых" отправили на строгий карантин.

В результате спустя 10 дней изоляции, количество больных снизилось на 90%.



При этом выявили не менее шести зараженных без симптомов, которых также поместили на повторный карантин.



Британский профессор Андреа Кресанти подчеркивает, что очень важно тестирования людей без симптомов, но которые имели контакт с больными.

Такую практику собираются применить на весь регион Венето, где будут проводить 11 тысяч анализов в день.



Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова назвала два условия, при которых пандемия COVID-19 спадет на нет.

Во-первых, это процесс эволюции вируса, который в результате перехода от человека к человеку каждый раз мутирует, вследствие чего ослабевает.

Баранова подчеркнула, что второе условие - приобретение людьми иммунитета. По ее словам, когда коронавирусом переболеют порядка 70%, то само собой у населения планеты появится прослойка тех, у кого выработались антитела. Таким образом, "зараза" не будет такой массовой.

Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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