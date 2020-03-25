В Італійському місті Під перестали фіксувати випадки зараження коронавірусом

Такого результату вдалося досягти вченим Падуйського університету з допомогою своєчасного виявлення COVID-19.

Незалежно від наявності симптомів, всі жителі здавали аналізи на коронавірус – інфекцію виявили у 3% населення. Всіх "підозрюваних" відправили на строгий карантин.

В результаті через 10 днів ізоляції, кількість хворих знизилася на 90%.



При цьому виявили не менше шести заражених без симптомів, яких також помістили на повторний карантин.



Британський професор Андреа Кресанті підкреслює, що дуже важливо тестування людей без симптомів, але які мали контакт з хворими.

Таку практику збираються застосувати на весь регіон Венето, де будуть проводити 11 тисяч аналізів на день.



Раніше доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Ганна Баранова назвала дві умови, при яких пандемія COVID-19 спаде на немає.

По-перше, це процес еволюції вірусу, який в результаті переходу від людини до людині щоразу мутує, внаслідок чого слабшає.

Баранова підкреслила, що друга умова - придбання людьми імунітету. За її словами, коли коронавірусом перехворіють близько 70%, то само собою у населення планети з'явиться прошарок тих, у кого виробилися антитіла. Таким чином, "зараза" не буде такою масовою.

Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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