В разгар эпидемии коронавируса в стране вспыхнул политический кризис

Парламент отправил в отставку правительство в ходе голосования о недоверии в среду, 25 марта, что вызвало политический кризис на фоне попыток остановить распространение коронавируса

Таким образом, правительство премьер-министра Косово Альбина Курти перестало действовать менее чем через два месяца с момента прихода к власти.

Остается неясным, как правительство продолжит свою работу, поскольку страна не может провести досрочные выборы из-за распространения коронавируса.

Правительство было отправлено в отставку после спора о том, объявлять ли чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.

Премьер-министр Курти уволил главу МВД Агима Велиу, члена своей партии Демократическая лига Косово, который поддержал призывы президента Косово по объявлению чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом.

Премьер Курти заявлял, что введение режима ЧП не оправдано.

В Косово зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусом. Один человек умер после заражения.

Отметим, в парламенте Косово решения иногда принимают довольно бурно. Ранее там произошла газовая атака. Слезоточивый газ распылили депутаты левой политической партии Самоопределение (Vetevendosje).

Стоит напомнить, что СМИ сообщали о конфликте в Офисе президента Украины и Кабмине, где отныне формально действуют два лагеря: за введение режима ЧП и против.

За жесткие условия борьбы с коронавирусом, по данным журналистов выступают глава МВД Арсен Аваков, первый помощник главы государства Сергей Шефир, министр здравоохранения Леонид Емец.

Другая группа, в которую входит сам президент и глава его Офиса Андрей Ермак, не поддерживают жестких мер.

В данный момент на территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Он действует до 24 апреля, с возможностью продления.

Напомним, появилась онлайн-карта распространения коронавируса: что происходит в Украине и мире.

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