В столицу России начали стягивать войска, в Москву направляются колонны военной техники

Об этом пишут и публикуют соответствующее кадры пользователи соцсетей в четверг, 26 марта. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

"В Москву стягивают войска. И правильно делают, между прочим. Доброе утро, страна! Не волнуйтесь", - пишут в интернете.

При этом в российских СМИ сообщается, что вооруженные силы РФ по поручению президента Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что военных привлекли для мероприятий в воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. По данным Минобороны РФ. Это необходимо для повышения готовности бороться с коронавирусом.

Кроме того, сейчас в Москве и ее окрестностях идет подготовка к параду на Красной площади в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в мире ставит под угрозу проведение в Москве военного парада 9 мая.

Однако в Кремле опровергают отмену любимого мероприятия Владимира Путина. Тем временем, в других странах парады к 9 мая стали отменять.

Напомним, Путин взялся за старое, Зеленского предупредили о катастрофе.

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Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.