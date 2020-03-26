В одном из домов в российском Магнитогорске прогремел мощный взрыв, огнем охвачены сразу несколько этажей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
Так, в пятиэтажном доме, расположенный на улице Доменщиков в Орджоникиздевском районе прогремел взрыв, после чего несколько этажей охватил пожар.
«Предварительная причина произошедшего — газ. На месте работают спасательные службы», - говорится в сообщении.
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Позже стало известно, что в результате ЧП погибли два человека.
«Эпицентр находился в квартире №74, где в тот момент оставалась пожилая женщина и ребёнок полутора лет. Ребёнка, по предварительным данным, удалось спасти, о судьбе женщины пока ничего неизвестно», - подчеркивается в тексте сообщения.
До этого мы писали, что взрыв прогремел на территории железнодорожной воинской части в Подмосковье.
В результате пострадали четыре солдата, один из них в тяжелом состоянии (у него множественные осколочные ранения и оторвана кисть).
Причиной ЧП в поселке Луховицы стал взрыв газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы.
По информации журналистов солдаты в гараже резали металл газовой сваркой. Именно в тот момент в помещении прогремел взрыв.
Напомним, Кремль подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Россия оконфузилась с оружием "судного дня".
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.