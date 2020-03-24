В сети высмеяли показательную акцию Владимира Путина с визитом в больницу для зараженных коронавирусом

Во вторник, 24 марта, президент РФ решил успокоить своих соотечественников и прибыл с визитом в московскую больницу, которая принимает инфицированных коронавирусом. Во время своего визита он пообщался с врачами и продемонстрировал готовность клиники к приему пациентов. Как сообщает Politeka, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующие видео в Твиттере.

Впрочем, этот визит оказался слишком похож на тщательно срежиссированную акцию. Кроме того, в какой-то момент Путина переодели в защитный костюм, вид которого, особенно на фоне других врачей и медсестер без подобных средств защиты, насмешил многих интернет-пользователей.

Кроме того, забавным показался диалог Путина с одним из врачей.

«Как больница?», - поинтересовался президент у доктора, на что тот коротко ответил: «Космос».

Эти слова многим показались ироничными. В сети люди активно обсуждают эту акцию.

«А в реальные больницы ..а не в показушные заехать не хочет», «Это трусливое чмо боится даже каравай у трапа принимать и со своей кружкой везде. Или двойник ( которого не жалко) или все цирк», «Лечить пациентов приехал?», «Почему врачи в обычных масках, а дед в респираторе?», «Дед собрался за амфорами нырять?», «Омерзительный цирк и две кобылы», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса.

Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула". Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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