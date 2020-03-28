Всего за сутки количество жертв коронавируса Covid-19 в Италии резко выросло, установив новый страшный рекорд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения Италии.

Так, всего за день в Италии было зафиксировано 5974 новых случаев заражения коронавирусом. Не менее впечатляющей является показатель жертв болезни - 889 человек.

Таким образом, общее число зараженных в Италии достигло 92472 человек. Погибших - 10 023. Выздоровело 12 384 больных.

К сравнению, количество жертв коронавируса в Китае в разы меньше - погибло 3 292 человек. Более того, за сутки не было зафиксировано ни одного нового заражения.

Уточним, что всего сегодня в Италии сделали 35 тысяч тестов. Результаты оказались неутешительными. Положительным оказался каждый 5,8 тест.

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По официальным данным, за день в Италии от коронавируса скончалось 969 человек. Общее число жертв вируса в стране достигло отметки в 9134 человека.

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что это самое большое число смертей за все время распространение вируса во всем мире.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

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