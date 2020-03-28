Пока ученые всего мира ломают голову над тем, как победить коронавирус, президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, уже нашел действенный метод

Пандемия COVID-19 никак не повлияла на график белорусского лидера, и он даже продолжает играть в хоккей, передает информационное агентство «БЕЛТА».

Так, в субботу, 28 марта, Лукашенко принял участие в хоккейном матче, во время которого заявил журналистам, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Так он ответил на вопрос, не боится ли подхватить коронавирус.

У Александра Лукашенко также поинтересовались, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед , ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», – заявил он.

Как сообщает «Комсомольская правда», Лукашенко и раньше не скрывал того, что не видит необходимости вводить в стране экстренные меры для борьбы с коронавирусом и социальные ограничения, как это сделали по всему миру, в том числе в Украине и России. По его словам, психоз, вызванный страхом, гораздо страшнее коронавируса.

По данным Минздрава республики Беларусь, коронавирус выявлен у 94 человек, 32 пациента уже выздоровели, летальных случаев нет. Всего в стране было проведено около 24 тысяч тестов на коронавирус. Сообщается, что болезнь в основном протекает бессимптомно или в легкой форме.

Вирусолог года: Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее! pic.twitter.com/GZ3opJR8vO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2020

Ранее мы рассказывали, что президент Беларуси призвал граждан работать и не поддаваться панике. В первую очередь он адресовал этот совет жителям сел. По его словам, «трактор» способен вылечить любой коронавирус.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - заявил Лукашенко.

Напомним, под боком у Украины нашлась страна, где все хорошо: "У нас нет никакого кризиса и карантина".

Как сообщала Politeka, Лукашенко ответил на панику вокруг коронавируса: "Наливай!".

Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил мир, лекарство от коронавируса есть в Беларуси: "Вылечит всех".