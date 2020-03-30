В России ситуация с коронавирусом пошла на пользу лишь Путину

Вместо карантина в Российской Федерации объявили нерабочую неделю во время которой Владимир Путин в разы разбогатеет

Такое мнение озвучил российский финансист и публицист Слава Рабинович в своем блоге на страницах издания Inforesist.

Он также отметил, что Путин принял радикальное решение из-за коронавируса и "повесил" на бизнес выплаты для работников, которые отправились на так называемый "российский карантин".

"Вместо карантина – нерабочая неделя, выходные длиной в 9 дней, с сохранением зарплат. Гуляйте, пейте водку, заражайте друг друга! Причём за счёт работодателей – бизнесов. А не за счёт "государства", которое Путин ликвидировал", - считает эксперт.

Рабинович также заметил, что президент России поднял налоги на дивиденды, о расторжении законов о двойном налогообложении, и о введении налога на проценты по вкладам. И самое интересное, что Путин даже не попытался объяснить, какое отношение поднятие налогов имеет к борьбе с коронавирусом в РФ.

"Путин-мародёр объявил о поднятии налогов на дивиденды, о расторжении законов о двойном налогообложении, и о введении налога на проценты по вкладам. Добавка в копилку общака путинской ОПГ (организованная преступная группировка - прим. ред). Россия, в лице Путина и его ОПГ, собирается выделить на борьбу с коронавирусом, а также на ликвидацию последствий экономических и финансовых потерь - ровно ноль", - заявил финансист.

Он также посетовал, что в то время, когда в США выделили на борьбу с коронавирусом около 2 трлн долларов, в России этого никогда не смогут сделать. Ведь таких огромных денег в РФ попросту нет и не будет из-за санкций, к которым подвел страну Путин и его ОПГ.

Кроме того, Рабинович утверждает, что Путина даже коронавирус не остановит он использует его, чтобы обанкротить Российскую Федерацию.

"Гэбэшный гопник Путин и его ОПГ подвели Россию под международные санкции, которые были наложены международным сообществом за путинский международный бандитизм. Эти санкции не позволят путинской России занять такого рода суммы на международном финансовом рынке. А я вам говорил, что Путин и его ОПГ обанкротят всех вас, помните? Просто при помощи чёрного лебедя это произойдёт ещё быстрее", - резюмировал эксперт.

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