Президента России Владимира Путина подняли на смех из-за желания соперничать с Саудовской Аравией

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко в Twitter.

«Нефтяные войны…», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что Путин с маленькой боченкой нефти. А против него стоит в три раза больший судит, который готовится залить его нефтью из огромной бочки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«браво!», «Хорошая идея - ввести "арабский баррель" раза в три потолще обычного. И П-ну цифры показывать, что все в рамках договоров. В его же бл**кой манере», «осталось, чтобы Лавров Бандеру поддержал, и все, можно радоваться», - пишут они.

Как сообщалось ранеее, несколько дней назад президент РФ побывал в больнице в поселке Коммунарка.

Глава российского государства встретился с медиками, которые занимаются лечением пациентов, заразившихся новым китайским вирусом.

Позже выснилось, что главврач лечебного учреждения, Денис Проценко, тоже заболел указанным вирусом. Эта новости взбудоражила соцсети, ведь медик не только общался с главой Кремля, но и жал ему руку.

Художник Алеша Ступин изобразил ситуацию со встречей в карикатуре. На рисунке Проценко пожал руку Путину и чихнул на него. При этом медик не прикрылся, а гарант внимательно на него смотрит, не успевая ничего сделать.

Карикатура за день в Фейсбуке и Твиттере собрала сотни лайков и много комментариев.

"Вся надежда на врача!", "Не дождётесь!", "Скоро будет еще одно "Дело врачей", "Верим, надеемся, ждём", "Момент истины", "Будьте здоровы!", "Не исключено, что ботоксный доктора заразил. Вполне может быть, что путин в больницу ездил, чтобы себе личный аппарат вентиляции лёгких из палаты забрать )))", "Одним двойником меньше станет...", "Он - дальний родственник Скрипалей. Ответочка прилетела", "Это супер. Смахивает на то как Ленин подул на Путина , но мы то знаем глав врача", "Эта ваша работа скоро может стать очень дорогой, попридержите пока продавать 😂 знаковая вещь", "Это репродукция за 150", "Излечение России", "Твоя рука - какое чудо! - в моей руке...", "Если сработает, цена вырастет", "Наоборот же,не?)", "Коммунарский врач-убийца?", "Вредоносное поветрие", "Картина-надежда", "лавный инфектолог, светило", "За эту работу можно просить 199уе", "И никакая же холера его не трогает ... Обидно, да ..", - написали пользователи сети.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.