В США в воскресенье, 12 апреля, вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек

Многие люди остались без крыши над головой в разгар пандемии. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Стихия обрушилась на Юго-Восток США.  Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего заявили, что стихия разрушила дома и повредила автомобили. При этом точное количество жертв и пострадавших пока не известно.

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По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи прошло более 25 торнадо, самые мощные из которых разгонялись до скорости 320 км/ч.

Еще одно торнадо зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.

В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Отметим, всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

В результате удара стихии многие потеряли жилье, убежижа для пострадавших открыли не смотря на пандемию. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, ранее серия торнадо обрушилась на Юг США 3 марта. Тогда погли десятки людей.

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