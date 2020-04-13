В США в воскресенье, 12 апреля, вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек

Многие люди остались без крыши над головой в разгар пандемии. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Стихия обрушилась на Юго-Восток США. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего заявили, что стихия разрушила дома и повредила автомобили. При этом точное количество жертв и пострадавших пока не известно.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи прошло более 25 торнадо, самые мощные из которых разгонялись до скорости 320 км/ч.

Еще одно торнадо зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.

В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Wow. 2 tornado emergencies, following an almost identical path. EF5! Meteorologists are saying it’s one if the worse storms they’ve ever seen on radar!! pic.twitter.com/UKF4MhJkly — plexytracy©️ (@foosballtracy) April 13, 2020

Отметим, всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

JUST IN! New video of tornado on the ground near Brooksville, Mississippi earlier in the day today. #mswx #severeweather #tornado pic.twitter.com/VYkHEfRkHA — WeatherNation (@WeatherNation) April 13, 2020

В результате удара стихии многие потеряли жилье, убежижа для пострадавших открыли не смотря на пандемию. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

Напомним, ранее серия торнадо обрушилась на Юг США 3 марта. Тогда погли десятки людей.

Напомним, мощная стихия крушит страну: 11 погибших, появились жуткие кадры.

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