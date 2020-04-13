В США в воскресенье, 12 апреля, вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек
Многие люди остались без крыши над головой в разгар пандемии. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
Стихия обрушилась на Юго-Восток США. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего заявили, что стихия разрушила дома и повредила автомобили. При этом точное количество жертв и пострадавших пока не известно.
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По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи прошло более 25 торнадо, самые мощные из которых разгонялись до скорости 320 км/ч.
Еще одно торнадо зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.
В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.
Отметим, всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.
В результате удара стихии многие потеряли жилье, убежижа для пострадавших открыли не смотря на пандемию. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
Напомним, ранее серия торнадо обрушилась на Юг США 3 марта. Тогда погли десятки людей.
Напомним, мощная стихия крушит страну: 11 погибших, появились жуткие кадры.
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