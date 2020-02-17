Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заговорила о развале Украины

Очередной порцией бреда правая рука Лаврова разразилась в интервью одному из российских СМИ, передает Politeka.

По ее словам, Украина на данный момент находится на этапе развала, там «уже все порвано».

«Там уже нет времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?», – выдала Захарова.

Дальше – больше. По ее словам, народ Украины, который выдержал много испытаний, по непонятной причине «купился на лозунги «оранжевой революции» и не только на них.

«Это же все шито белыми нитками. На людей, которые выдают себя за украинцев. Никогда ими не являясь ни в культурном, ни в другом каком-то смысле и аспекте. Нацепившие какие-то там, я не знаю, вышиванки, привязавшие какую-то символику национальную и выдающие себя за поборников интересов народа и этой страны», — резюмировала скандальная чиновница.

Ранее мы рассказывали о том, что Захарова раскритиковала Украину в том, что она вытесняет «непредвзятый российский информационный контент».

Кроме того, она обвинила украинские власти в том, что они ущемляют свободу слова в стране, ведь Москва фиксирует очередную попытку вытеснения информационного контента производства РФ и русскоязычных материалов.

Мы также рассказывали, что спикер МИД РФ обвинила Польшу во лжи. Причиной обвинений стали слова польского посла в Германии о роли СССР в победе над фашизмом и обвинение в захвате польских территорий в 1939 году.

«Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась», – выдала Захарова.

Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.