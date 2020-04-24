В искренность россиян не верит ни один сознательный украинец!

Намерения России отправить «гуманитарный конвой» для заболевших коронавирусом «братьев» из Киево-Печерской лавры вызвали ажиотаж в украинском сегменте Фейсбука

Одним из первых по этому поводу высказался известный политтехнолог и политолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.net.

«Россия заявила, что собирается отправить «гумконвой» не только своим боевикам на оккупированный Донбасс, но и агентам в лавре. То есть, вполне открытая операция обеспечения тыловых диверсантов», – пишет он в соцсети.

Однако Голобуцкий не уверен, что на такую наглость со стороны северного соседа последует адекватная реакция украинских властей.

«Все, что мы можем, – это максимально громко выразить возмущение и надеяться, что кто-то объяснит нюансы по «гумконвоям» и «монахов РПЦ» Зеленскому. Потому что без этого он вполне может и согласиться: соблазнившись или «православием», или «гуманитарностью» конвоя.

По мнению автора, лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы не принимать помощь от России, а поступить несколько иначе:

«В идеале стоило бы утешить бесконвойных монахов: «Нет уж, лучше вы к ним!». И выпереть навстречу тому гуманитарному конвою с торжественной передачей России всего диверсионного отряда. Пусть там набираются «гуманитарности». И не возвращаются», – подчеркнул Голобуцкий.

Бывший народный депутат Борислав Береза в своем телеграмм-канале предложил свой вариант, как поступить с «братской помощью».

«Миссия российских верующих «носит исключительно гуманитарный характер». Последний такой «гуманитарный груз» привез в Донецк оружие и боеприпасы. Поэтому лучше его сжечь, как только он попадет на территорию Украины», – рекомендует он.

Как мы уже рассказывали, российские «верующие» решили помочь своим братьям в Киево-Печерской лавре и доставить гуманитарный груз. Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Ранее к ней обращалась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой о помощи с доставкой в Лавру груза.

По ее словам, речь идет о двух тоннах лекарств, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках и других средствах для борьбы с коронавирусом.

Напомним, РФ перебросила в Европу «помощь» против коронавируса.

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