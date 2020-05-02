Уже в мае ряд европейский стран планирует ослабить карантин, который был введен из-за эпидемии вируса из Китая

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале BBC.

Польша

Власть 4 мая откроет отели и торговые центры. А уже 6 мая будут открыты детские сады и другие дошкольные учреждения. Решение об этом будут принимать руководители каждого отдельного учреждения, но работать они должны при условии соблюдения противоэпидемических мер. Школы планируется открыть до 24 мая.

Более того, премьер страны Матеуш Маровецкий подтвердил намерения правительства провести президентские выборы 10 мая. В ином случае, их перенесут на несколько недель.

Остальные ограничения будут сниматься постепенно, каждые две недели.

Германия

Тут ослаблять карантин начали еще 20 апреля, открыв небольшие магазины и частично возобновив работу автомобильных производителей. Уже 4 мая планируется открыть школы (частично), а 6 мая состоится обсуждение о максимальном ослаблении карантина. Речь идет об открытии ресторанов, кинотеатров и торговых центров.

Несмотря на это, до 31 августа сохранится запрет на массовые мероприятия. В связи с этим легендарный Октоберфест отменили впервые за 70 лет.

Франция

Власти решили ослаблять карантин 11 мая, открыв магазины и рынки. Кроме того, разрешается работа детских садов и начальных классов, но лишь на добровольных началах. 18 мая будут открыты средние школы, а в конце мая планируется запустить и старшие классы.

Рестораны, кафе и другие учреждения планируется еще подержать на карантине. Тем не менее, правительство готово их открыть, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

Италия

Несмотря на то, что Италия долгое время была первой в Европе по количеству смертей от вируса из Китая, 4 мая тут запланированы ослабления карантина. Работу книжных магазинов, канцелярии и магазинов с детской одеждой разрешили еще в апреле, а уже в этом месяце должны начаться существенные ослабления.

Речь идет о производстве, фабриках, сфере строительства. Также откроют парки. Несмотря на это, магазины будут закрыты до 18 мая. Владельцы ресторанов и салонов красоты смогут вернуться на работу не раньше июня.

Детей в школы власть планирует вернуть лишь в сентябре.

Испания

Премьер-министр Педро Санчез утверждает, что 2 мая началась «новая нормальность»: людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улицах.

В период с 4 по 11 мая планируется открыть парикмахерские, рестораны и другой бизнес. В последний день будут открыты отели и религиозные учреждения, но для них будут действовать ограничения – они должны быть заполнены на две третьих. Тоже самое относится и к работе кинотеатров.

А вот пляжи в Испании откроют не раньше конца июня – начала июля.

Напомним, когда состоится ослабление карантина: в Кабмине сделали срочное заявление, "до 2021 года...".

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

Также Politeka писала, что Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.