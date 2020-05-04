Президент Беларуси Александр Лукашенко, занимающий этот пост почти 26 лет, не намерен переносить дату "своей новой победы" несмотря ни на что, даже на пандемию

Так, во время видеооконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном Лукашенко заявил, что выборы главы государства точно пройдут этим летом - крайний срок 30 августа, пишет Politeka.net со ссылкой на беларуское информационное агентство "Белта".

Лукашенко отметил, что выборы нельзя перенести, поскольку это нарушит Конституцию.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.

Ранее мы сообщали, в Беларуси не станут отменять традиционный парад на 9 Мая. Такое решение озвучил президент. По его словам он "долго думал" и пришел к выводу, что "просто не может" не провести парад.

Лукашенко объяснил, что парад - это "эмоциональная, глубоуо идеалогическая вещь". И надо помнить, что участники войны могли умирать и от вирусов, но продолжали защищать страну.

И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - резюмировал Лукашенко. При этом беларуский лидер отметил, что участие в параде будет добровольным.

Также мы писали, всплыла информация о том, что президент Беларуси до сих пор ни разу не проверился на "китайский вирус". По словам его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, Лукашенко много лет живет в деревне, следит за здоровьем и у него прекрасный иммунитет. Поэтому, объяснила Эйсмонт, нет нужды в тестах.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня, фотожаба порвала россиян.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.