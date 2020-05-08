Неудачи на международной арене и внутри страны обрушились на российского президента Владимира Путина, как снежная лавина
Об этом пишет телеграмм-канал «Вольнодумец».
Список провалов Путина за последние несколько месяцев поражают воображении, а эпидемия китайского вируса и рекордное падение цен на нефть ускорили полет политика на дно истории.
Судите сами: проклятая Америка не превратилась в радиоактивный пепел. Сирия оказалась не такой скрепной, а турки прогнали «грозную» ЧВК «Вагнер» так, что ее бравые ребята еле остановились в Южной Африке, понеся потери. А еще денег в стране нет, приходится продавать золото.
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«А ведь как кричали россияне: самый умный, самый непогрешимый, самый успешный, а он теперь, как в рот воды набрал. Оказалось, король-то – голый!», – иронизируют в публикации
Даже празднование 75-летие Победы, которое Путин хотел сделать своим бенефисом, обернулось пшиком. Из-за коронавируса дату пришлось перенести аж на 3 сентября.
Не успел президент России оправиться от этих неудач, как настроение портить взялся Китай, тонко намекая о том, что земли от Урала до Владивостока – «исконно наши и земляки там».
Очередной удар по самолюбию Путина нанесла Босния и Герцеговина. Крохотная страна отказалась от российского гумконвоя, который приехал без приглашения, развернув его на границе в обратную сторону. Россияне затем оправдывались, что 24 человека в военной форме и пять спецмашин «планировали провести дезинфекцию в городе Мостар».
«Все уже знают, чем заканчивается, когда российских военных к себе пускают. Спьяну сразу же начнут орать: наша земля! наши скрепы! Русский мир! Вот пограничная полиция и не пропустила конвой из РФ. Пока, пацаны. Мойщики улиц у нас есть свои».
Но самый главный «подарок» прилетел из Германии, которая в лице сетевого агентства ФРГ приняла решение «отказать компании «Северный поток-2» в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС».
«На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам. Выполнить это требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», и ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа», – поясняет автор.
Проект, который обошелся России в 10 миллиардов евро, а затем был заблокирован американскими санкциями, заглох, став контрольным выстрелом для РФ и лично ее главы.
«Ранее объявленное «Обнуление сроков Путина», похоже, может стать для него реальным обнулением», – подытожил «Вольнодумец».
Напомним, Путин разделся до пояса и напялил корону, россияне в истерике.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путина "кинули" на глазах у всего мира, подробности позора.