Неудачи на международной арене и внутри страны обрушились на российского президента Владимира Путина, как снежная лавина

Об этом пишет телеграмм-канал «Вольнодумец».

Список провалов Путина за последние несколько месяцев поражают воображении, а эпидемия китайского вируса и рекордное падение цен на нефть ускорили полет политика на дно истории.

Судите сами: проклятая Америка не превратилась в радиоактивный пепел. Сирия оказалась не такой скрепной, а турки прогнали «грозную» ЧВК «Вагнер» так, что ее бравые ребята еле остановились в Южной Африке, понеся потери. А еще денег в стране нет, приходится продавать золото.

«А ведь как кричали россияне: самый умный, самый непогрешимый, самый успешный, а он теперь, как в рот воды набрал. Оказалось, король-то – голый!», – иронизируют в публикации

Даже празднование 75-летие Победы, которое Путин хотел сделать своим бенефисом, обернулось пшиком. Из-за коронавируса дату пришлось перенести аж на 3 сентября.

Не успел президент России оправиться от этих неудач, как настроение портить взялся Китай, тонко намекая о том, что земли от Урала до Владивостока – «исконно наши и земляки там».

Очередной удар по самолюбию Путина нанесла Босния и Герцеговина. Крохотная страна отказалась от российского гумконвоя, который приехал без приглашения, развернув его на границе в обратную сторону. Россияне затем оправдывались, что 24 человека в военной форме и пять спецмашин «планировали провести дезинфекцию в городе Мостар».

«Все уже знают, чем заканчивается, когда российских военных к себе пускают. Спьяну сразу же начнут орать: наша земля! наши скрепы! Русский мир! Вот пограничная полиция и не пропустила конвой из РФ. Пока, пацаны. Мойщики улиц у нас есть свои».

Но самый главный «подарок» прилетел из Германии, которая в лице сетевого агентства ФРГ приняла решение «отказать компании «Северный поток-2» в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС».

«На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам. Выполнить это требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», и ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа», – поясняет автор.

Проект, который обошелся России в 10 миллиардов евро, а затем был заблокирован американскими санкциями, заглох, став контрольным выстрелом для РФ и лично ее главы.

«Ранее объявленное «Обнуление сроков Путина», похоже, может стать для него реальным обнулением», – подытожил «Вольнодумец».

Напомним, Путин разделся до пояса и напялил корону, россияне в истерике.

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