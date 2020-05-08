Китайский вирус разнесся практически по всему миру, в частности, сейчас болезнь бушует в России

По состоянию на 7 мая, в РФ подтверждено 177 тысяч случаев заболевания, пишет Politeka.net. Таким образом Россия оказалась на пятом месте по числу зараженных.

Российский президент Владимир Путин затруднился сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений в связи с высокой заболеваемостью. Более того, ситуация в стране складывается по-разному, и поэтому в некоторых регионах даже говорят об ужесточении режима ограничений.

Кроме того как стало известно после встречи главы Кремля с главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым, должны перепрофилировать три военных госпиталя, где подготовят около 300 коек для инфицированных.

Тема с "уханьским" вирусом в России вызывает неоднозначные эмоции у народа. Некоторые даже шутят над ситуацией. Так, художник Алеша Ступин нарисовал карикатуру, на которой изображен полуголый Путин, общающийся с военным. На главе РФ можно заметить корону, "украшенную" советской символикой и свастикой.

Рисунок был обнародован в соцсетях Фейсбук и Твиттер и за некоторое время собрал сотни лайков и много комментариев.

"Бункерное совещание", "Хорек бункерный", "Хрюша и Степашка", "Тема п-ды не раскрыта!", "Хороший рисунок! Много Алеша рисует, иногда прям в точку!", "Н-даа, портретное сх(к)отство - налицо! Не потому ль, что идёт п**да?!", "Класс !", "будни бункера", "Вирус в «кароне»...", "корона у этого скааа", "Свастика спряталась", "Это какой-то Энгри Бердс - там тоже зеленые свиньи - но где же птички?", - написали пользователи сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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