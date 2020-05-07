Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь оказался в эпицентре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что страны цивилизованного Запада разрабатывают соглашение о добыче ресурсов на Луне без России.

Соответствующую публикацию со смешной фотожабой опубликовал в своем микроблоге пользователь Vitauskas.

"Вести прорывов. США разрабатывают проект соглашения о добыче ресурсов на Луне без участия РФ. В список стран войдут: Канада, ОАЭ, Япония и европейские страны. Зато РФ входит в список стран-террористов, захватывающих чужие земли и нарушающих права человека", - говорится в подписи.

На фотожабе можно увидеть озлобленного Путина, от которого улетает ракета в Космос, и который произносит следующие слова: "Жуууу. Это новая ракета так летит, жуууу".

"Рашку уже никто за нормальную страну не считает. Нахрен никому не сдались ни нефть её, ни газ её, ни тем более плешивый лилипутин", "А мы, да мы, да с Кимом, да нах свою ракетку с батутом, да пердячим паром пошлём! Крымнаш!", "Ага, ещё проект соглашения с Лапутянами о консервировании солнечного света разрабатывают", "Русские же неосилили высадку человека на луну, можно о них забыть", - шутят они в комментариях.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться. Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Пользователи едко отреагировали на новость и задались вопросом, поступит ли "Путин" в продажу с отчетливым запахом и плесенью

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.