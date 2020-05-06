Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за поведение во время нового обращения к народу

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер Krychek в Twitter.

«Авторучка достойна Оскара за проведение сегодняшнего совещания. А на заднем плане ху*ня какая-то», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Путин по непонятным причинам потерял ручку, и неудачно ее пытался найти. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Дед совсем зачах в бункере», «Показал паранормальные способности», «даже она свалить хочет. Что тут про россиян говорить», «Он там потом кошачью задницу нарисует», «Как школьник троечник себя ведет», «А ручка-то в оппозиции! Какой демарш», - пишут они.

Уточним, что подобные игры с ручкой можно было наблюдать и во время выступления бывшего украинского президента Виктора Януковича. Тогда из-за нервов тот ее сломал.

Как сообщалось ранее, российский фермер Олег Сирота зарегистрировал сыр «Путин», который планирует экспортировать в Европу

32-летний Сирота прославился тем, что 14 раз пытался передать свой сыр российскому президенту. Успешной оказалась 15-я попытка. Его сыр нарезали на новогодний стол Путина в 2019 году. Среди других именитых сортов у него имеются сыры под названием «Советский», «Достоевский» и «Гагарин».

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.