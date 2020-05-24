В Минске белорусы вышли на акцию в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты

9 августа 2020 года в Беларуси должны пройти президентские выборы. В то время как подготовка к ним идет полным ходом, оппозиционные политики уже успели столкнуться с первыми трудностями и отказами в регистрации их кандидатур. В частности, в регистрации было отказано блогеру Сергею Тихановскому, который снимает видео о проблемах белорусов. В начале мая его задержали за участие в несанкционированной акции протеста. Теперь он призывает людей поддерживать кандидатуру своей жены Светланы Тихановской.

В связи с этим в воскресенье, 24 мая, в столице страны прошла масштабная акция в поддержку противников Александра Лукашенко. Организаторы устроили сбор подписей «за честные выборы без нынешнего президента».

Люди выстроились в очередь для того, чтобы оставить подписи за оппозиционных кандидатов. Они старались соблюдать социальную дистанцию, поэтому человеческая цепочка растянулась на несколько кварталов.

Также в митинге участвовал оппозиционный политик Николай Статкевич, который пришел на акцию как доверенное лицо Владимира Непомнящих и Ольги Ковальковой.

Известно, что акция прошла довольно спокойно: о задержаниях протестующих не сообщалось. Организаторы акции анонсировали проведение подобных митингов во всех крупных городах Беларуси в ближайшее время.

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