Ситуация в РФ и правда не из лучших

Российский журналист и блогер Саша Сотник высказался об уровне жизни в РФ



Свое мнение он выразил в блоге на "Обозреватель", комментируя слова стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) о нехватке денег.

"Жрать-то, действительно, нечего. Можно только представить себе, какой хрящ без соли сейчас доедают простые жители российской глубинки, если в Москве артист Сергей Глушко, известный как Тарзан, уже возопил дикой обезьяной", - отметил журналист.



Напомним, ранее Глушко рассказал, что пандемия сильно ударила по его доходам - недавно он был вынужден закрыть свой фитнес-центр. Его шоу тоже оказались под запретом.также отметил, что правительство никак не помогает представителям творческой профессии, хотя поддерживает пенсионеров.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", - пожаловался Тарзан.

К слову, российскому певцу Льву Лещенко также не понравилась пенсия в РФ.

«Мизерные пенсии у народа, а артисты что, артисты переживут. Мы за пенсиями даже не ходим - такие они такие маленькие. Почему я говорил о моей жене, у неё 8 тысяч пенсия, неужели это нормально? Это ещё хорошо, что у меня есть гонорары».

Как считает Лев Лещенко, надо повышать не пенсионный возраст, а пенсии простому народу. Также он отметил, что жизнь у артистов вовсе не такая легкая.

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