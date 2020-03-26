Российский писатель Борис Акунин сообщил, что болен коронавирусом

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук, передает Рoliteka.net. По словам писателя, он забросил Фейсбук и перестал писать посты, потому что заболел.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса», - написал 63-летний Акунин.

Отметим, что последний пост на Фейсбук он публиковал 18 марта.

Ранее мы писали, что у 78-летнего певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус. Накануне он попал в реанимацию больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с диагнозом COVID-19. Известно, что состояние звезды крайне тяжелое – у Лещенко двухсторонняя пневмония. По данным СМИ, недавно певец вернулся из США, но карантин не соблюдал. Более того, 21 марта он был гостем шоу «Привет, Андрей!», где контактировал с российскими знаменитостями, в том числе с Малаховым, Геннадием Хазановым и Ангелиной Вовк.

От коронавируса уже пострадало много известных людей. Диагноз подтвердился у актрисы Ольги Куриленко, советской звезды Жанны Болотовой, голливудских актеров Тома Хэнкса и Идриса Эльбы, звезд сериала «Игра престола» Кристофера Хивью и Индиры Вармы, продюсера Харви Вайнштейна.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что Ольга Куриленко рассказала, как перенесла коронавирус: "Боль дикая".

Как сообщала Politeka, Ветлицкую, Лещенко и других российских звезд подкосил вирус: подробности.

Также Politeka писала, что в Киеве устроили веселье в разгар карантина, фото: "К ним точно вирус не прицепится".