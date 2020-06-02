Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в очередной встрече "Большой семерки"

Отметим, слова канадского премьера вызвали бурную реакцию в сети.

"Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает пренебрежительно относиться с международным правилам и нормам, поэтому она остается вне группы G7 и будет оставаться вне этой группой", - заявил Трюдо.

Заявление Трюдо активно комментируют. При этом поддерживают его и сами россияне.

«Молодой и очень умный парень! Говорит правильные и справедливые вещи. Поддерживаю», «Всё верно сказал», «Правильно сказал, у плешивого свой G 7 должен быть, в составе Ирана, Венесуэлы, Кубы, КНДР и ЛНР с ДНР», «Путина опять н***й послали, только очень вежливо», «Заслуженно, справедливо, поделом», «Трюдо молодец», «Все правильно», - пишут в сети.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите "Большой семерки".

В марте встреча G7 была отменена из-за пандемии коронавируса и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции.

Отметим, против предложения Трампа ранее выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России в качестве гостя.

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