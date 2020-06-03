Сеть поразили снимки огромной хрустальной пирамиды

Ледяную глыбу удалось запечатлеть сотрудникам украинской станции "Академик Вернадский", что расположена в Антарктиде, передает Politeka.net со ссылкой на страницу "Национального антарктического научного центра" в соцсети Фейсбук.

"Этот айсберг имеет огромные размеры и находится на расстоянии 60-70 км от станции", - сообщил Евгений Прокопчук, системный администратор связи на станции.

Судя по комментариям под постом, украинцев поразил этот впечатляющий феномен.

"Фото замечательные, спасибо!!! Поразительно, какой чистый и прозрачный воздух, если видно айсберг за 60-70км!"

"отдельное спасибо, что сфотографировали со станцией. вот это размеры!"

"Красиво!"

Ранее мы сообщали, 8 мая на станции "Академик Вернадский" произошла трагедия, ушел из жизни один из участников экспедиции.



По предварительным данным, причиной смерти 35-летнего повара Василия Омеляновича стало самоубийство.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период.

Позднее появилась информация, что полярник мог совершить суицид из-за любимой женщины. Такую версию в своем Facebook озвучил журналист Александр Махов.

Он отметил, что Омелянович мог свести счеты с жизнью после того, как ему изменила возлюбленная, которая уже покинула Антарктиду.

Напомним, любовная драма разыгралась на украинской станции в Антарктиде, есть жертвы: "Хотел посвятить ей всю жизнь, но..."

Также Politeka писала, что украинские ученые обнаружили удивительную находку в Антарктиде: «Под льдом скрывался…»