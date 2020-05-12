Украинский полярник Василий Омелянович мог совершить суицид на станции в Антарктиде из-за любимой женщины

Такую версию в своем Facebook озвучил журналист Александр Махов, передает Politeka.net.

Он отметил, что ученый Василий Омелянович мог покончить с собой на станции имени академика Вернадского из-за измены любимой женщины, которая уже покинула Антарктиду.

По словам Махова, женщина-полярник решила вернуться в Украину с новым возлюбленным, который также работал на станции в качестве системного администратора.

"Сейчас на станции 10 полярников вместо 12. Ведь и сама женщина на пути в Украину, а Василий покончил с собой. Тело Василия на станции и неизвестно когда его смогут забрать", - добавил журналист.

Как утверждают близкие погибшего, Василий Омелянович был сильным человеком, но "любовь сделала его слабым". С женщиной, с которой он познакомился на станции, хотел посвятить всю свою жизнь, но судьба решила иначе.

"Сейчас женщина в Чили, ибо экспедиция из-за карантина не может добраться до Украины, на мои сообщения она не ответила. Добавлю, что более двадцати лет не ездили женщины в экспедицию после того, как в 90-ых между полярниками произошел роман", - резюмировал Махов в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая произошла на украинской станции в Антарктиде. 35-летний повар Василий Омелянович покончил жизнь самоубийством.

"Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину", - сообщал руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

Погибшего описывают как скромного человека и мастера своего дела.

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