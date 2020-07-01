"Он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным. Как бы не своим"

Охранник президента РФ Владимира Путина ведет себя с ним крайне бесцеремонно

Об этом пишет российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook. Кроме того, она опубликовала кадры, подтверждающие такие слова, передает Politeka.net.

"За Путиным как привязанный ходит блондинчик в бордовом галстуке. Вы его увидите на первом снимке справа с указующим пальцем, а потом узнаете на всех остальных", – отметила журналистка.

Она подчеркнула, что охранник хватает российского президента едва ли "не за шкирку".

"Он с Путиным обращается, как с куклой. Он чуть не за шкирку вытаскивает его из кучки людей, в которую тот сворачивает, видимо, по ошибке, потом показывает, где ему можно встать, а потом и вовсе бесцеремонно хватает за рукав! Посмотрите, это хорошо видно на последнем стоп-кадре. Я понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным. Как бы не своим", – резюмировала Рыковцева.

Отметим, кадры вызвали бурную реакцию пользователей сети.

«Обслуживающему персоналу в ближнем круге можно многое, в том числе и снимать штаны пьяному Путину (ну он же напивается в уматину», «Ну, похоже он да, видел все) Какой уж там пиетет», «Он будущий губернатор, а может даже и премьер. Ему можно», «Хозяин дряхлеет и глупеет на глазах, путается, где право, где лево. Того гляди, ещё и обделается... Ему никак не обойтись без мускулистого специалиста по этикету. Конечно, с запасным комплектом нижнего белья и службой срочной эвакуации под рукой», «Ну дедушка старенький всё-таки, поди не шешнадцать!», «Он вообще-то плохо выглядит: потный, язык заплетается...», «Может он не дееспособен?», - пишут в комментариях.

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