Российский президент Владимир Путин вновь оказался объектом для насмешек
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появлениях едких и смешных комментариев стало голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое позволит "обнулиться Путину".
Так, Владимир Путин стал героем новой фотожабы известного карикатуриста Сергея Елкина.
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На ней можно увидеть Владимира Путина, работающего в цирке, и который пытается укротить медведя. Он также пытается "развести" животного прыгнуть через огненное кольцо.
"Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию", - говорится в подписи к публикации.
Пользователи с юмором отреагировали на фотожабу и отметили, что после старта голосования весь цивилизованный мир смеется над Путиным.
"Весь мир смеётся над дедом-маразматиком", "Не позорьтесь...", "Не тщись надеждами без толку, на ж*пе ровно усидеть, а полезай обратно в щёлку, медведь", "Не загребай руками карты, с лицом наивной детворы, нас развели еще до старта, игры", "Чего не прыгаешь? У меня сейчас огонь погаснет", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Путин оконфузился перед Трампом.
Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.
На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.
"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.
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