1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему переизбираться еще два раза после 2024 года

По итогам обработки 100% протоколов, 77,92% избирателей якобы поддержали "обнуление" Путина. Такие цифры назвал российский Центризбирком.

Против поправки в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались 21,27% избирателей. Явка составила около 64,99%, уточнили в ЦИК РФ.

В Москве изменения поддержали 66% избирателей, а в Чечне, Дагестане и Тыве - поправки одобрили более 90% избирателей. Единственным округом, где жители проголосвали против идей Путина, стал Ненецкий автономный округ.

В то же время независимые наблюдатели заявили о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ, конечно, же такого не заметили. В частности, явка на досрочном голосовании в труднодоступных и отдаленных местах Ямала превысила 100%. Об этом заявил председатель окризбиркома Андрей Гиберт. По его словам, проголосовало больше людей, чем планировалось изначально.

Итоги референдума могут стать для россиян сюрпризом. Ведь еще мартовские социологические исследования показывали несколько другую картину. По данным опроса "Левада-центр", тогда поправку в конституцию РФ не одобрили 47%, поддержали - 48% россиян.

Как бы то ни было, но теперь Путин получает право баллотироваться еще на два президентских срока и при благоприятных для себя результатах голосования и соответствующем состоянии здоровья сможет оставаться президентом РФ до 2036 года.

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