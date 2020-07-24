Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовности вывести Вооруженные силы на улицы страны для разгона протестов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "БелТА".
Так, по мнению Лукашенко, войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов. Поэтому, по его словам, Беларуси нужны армейские подразделения с подготовленными бойцами, которые могут разогнать их.
"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - подчеркнул белорусский лидер.
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События в США Лукашенко назвал неожиданными для всего мира и подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп применял войска в некоторых штатах, чтобы прекратить протесты.
"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если нагнется, а не дай Бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - уверен президент Беларуси.
Лукашенко также заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом - майданы".
"На майдан, если своих нет (у нас мало "майданутых"), их подтягивают со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - уверен Лукашенко.
Напомним, "Зовут людей на майданы": Лукашенко собрался выдворить из страны неугодных и перешел к мерам.
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