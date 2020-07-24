Странам, которые территориально находятся возле России, в ближайшее время не стоит ждать спокойствия

Такое мнение высказал в своем блоге на сайте Крым. Реалии публицист и телеведущий Павел Казарин, передает Politeka.

Связано это, по мнению автора, с тем, что президент России Владимир Путин – не тот человек, с которым можно договориться.

"Ближайшие шестнадцать лет не сулят спокойствия российским соседям. Невозможно договариваться с человеком, который считает вашу страну случайностью и ошибкой. Невозможно искать компромисс с тем, для кого любая ваша уступка будет недостаточной", – убежден Павел Казарин.

Также Казарин уверен, что угождать РФ смысла нет, так как власти этой страны сочнут это как проявление слабости.

"Нет смысла пытаться угодить стране, которая воспринимает договороспособность как проявление слабости. По степени эффективности это напоминает попытку тушить костер бензином. И если вам кажется, будто мир с Россией зависит от фамилии украинского президента – у меня для вас плохие новости", – подытожил Павел Казарин.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин снял Владислава Суркова, чтобы выгодно сменять оккупированный Донбасс.

Об этом главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам журналиста, Путин разочаровался в своем бывшем помощнике Владиславе Суркове, который был сторонником "русского мира вплоть до Одессы". Он докладывал главе государства, что на Донбассе якобы хотят присоединиться к России, тогда как по данным соцопросов эту идею поддерживали не более 50% местных жителей. Как уверяет Алексей Венедиктов, теперь Владимир Путин понял, что незаконные республики ему больше не нужны.

"Путин устал терпеть. Он стал считать, а если я разменяю Донецк и Луганск на снятие санкций. Тут пришел Макрон, такой слабый мальчишечка, Трампом отманипулируем. А Меркель выгодно - "Северный поток". Та хрен с ним, с Донецком и Луганском!" - отметил главред.

Напомним, Путин посягнул на Беларусь, стали известны скандальные детали: "Изъявили желание..."

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Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.