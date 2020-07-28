Итог визита в Киев президента Швейцарии – это требование о необходимости отправки в оккупированный Крым представителей международных организаций по правам человека

Такое мнение в своей статье для Крым.Реалии озвучил публицист и журналист Виталий Портников, передает Politeka.

"Разве мы можем говорить, что за шесть лет, которые прошли после оккупации, Крым полностью "вписался" в правовое пространство России? Нет, не можем. В Крыму нет "Российских железных дорог", нет российской банковской системы, нет российской мобильной связи, нет международного транспортного сообщения", – перечислил журналист.

То есть, объясняет Портников, нет ничего, что хоть как-то связывает оккупированный полуостров с мировой экономикой.

Данное предложение президента Швейцарии – это именно то, на что должен опираться украинский МИД.

"Здесь у Украины есть не просто авторитетные союзники. Когда в Берне выступают с подобными предложениями, то понимают, что они смогут найти взаимопонимание у других стран, и в самих ОБСЕ и ООН", – объяснил свою точку зрения Виталий Портников.

Слова президента Швейцарии – это своего рода индикатор.

"Индикатор того, что мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка. И что оккупация Крыма и Донбасса – именно так, обеих этих территорий – остается важным пунктом международной повестки дня", – подытожил Портников.

Ранее мы писали, что советский и российский певец Лев Лещенко сделал скандальное заявление об Украине.

Лев Лещенко подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма. Считает псевдореферндум, который состоялся на полуострове, "сознательным выбором крымчан". И совсем не понимает, в чем Украина обвиняет Россию.

Ко всему прочему, он оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.