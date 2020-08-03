Стало известно о новом дипломатическом конфликте между странами Азии
Об этом пишет Идель.Реалии.
В частности, китайские дипломаты в Исламабаде обратились к властям Пакистана с требованием урегулировать негативные настроения внутри страны в отношении пекинской политики в Синьцзяне, где страдают уйгуры.
А негативные настроения подогревают СМИ Индии, у которой также конфликт с Пакистаном.
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Официальный Исламабад сообщил Пекину, что в то время, как основные СМИ в стране сосредоточили внимание на растущем сотрудничестве между Исламабадом и Пекином, "определенные англоязычные СМИ" публикуют тревожные новости из Поднебесной.
Власти Пакистана провели исследование, чтобы выявить общественное мнение о политике Китая в отношении уйгур, и было одно издание, назвавшее Поднебесную "полицейским государством", из-за чего возник дипломатический конфликт.
Власти же Пакистана, в свою очередь, оправдывают действия Китая в Восточном Туркестане, где проводят геноцид уйгуров. Там сообщения о репрессиях в отношении мусульманского в Китае называют заговором западных СМИ. А уйгур по требованию Пекина из этой страны депортируют. На этом фоне Пекин обещал соседнему Пакистану инвестиционный пакет на £46 млрд.
Что касается геноцида уйгур, то власти Китая вынуждают женщин к стерилизации в попытке ограничить численность уйгур и других коренных народов Синьцзяна.
Ранее мы рассказывали о пытках и зверствах в лагере для мусульман в Китае.
Тем, кому удалось вырваться из лап системы, рассказывают о страшных пытках за стенами подобных "школ".
Уйгурка из Синьцзяна по имени Турсунай находилась в тюрьме 11 месяцев — в 2017 и 2018 годах. По ее словам, она всегда мечтала жить там, где можно свободно передвигаться, одеваться, общаться.
В Синьцзяне, рассказывает женщина, такого права у людей нет. Местные патрули могут в любой момент остановить человека на улице, чтобы проверить документы.
Условия в лагере были ужасные: двухъярусные кровати, как в обычном интернате и постоянная нехватка еды. Турсунай вспоминает, как из мечети к ним приходил мулла и убеждал в том, что Бога - нет, а религия - зло.
Напомним, жизнь, учеба и работа в Китае: чего ждать украинцам, "Ты будто попадаешь на Марс"
А еще Politeka писала, Мусульманка из Китая рассказала о зверских пытках в лагерях перевоспитания
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