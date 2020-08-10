10 августа в Белоруси готовится вторая волна протестов против победы Александра Лукашенко на президентских выборах

Как передает Politeka.net, белорусские оппозиционные Telegram-каналы призывают людей выходить на демонстрации в Минске и готовиться к столкновениям с силовиками.

Согласно источникам, новая волна протестов в Беларуси начнется в 19:00, активисты будут добиваться проведения повторных выборов уже без участия Александра Лукашенко и освобождения задержанных. Организаторы призывают участников запасаться защитными средствами в строительных и спортивных магазинах, а также захватить аптечки.

Кроме того, в СМИ распространяют советы, как эффективно противостоять силовикам, который беларусы называют "карателями". Протестующим рекомендуют не выходить на крупные улицы и проспекты, вставать в сцепки, петь песни для поднятия боевого духа, блокировать дороги автомобилями, выводить из строя технику. При этом активистов просят не причинять вреда правоохранителям.

Тем временем, Телеграм-канал Nexta сообщает о людях, пострадавших в ходе протестов 9 августа. По данным СМИ, после 22:00 в военный госпиталь столицы привезли 17 гражданских. Сейчас в медучреждении находятся 55 человек, раненных резиновыми пулями. По непроверенной информации, накануне погибли три активиста: одного задавил автозака, второго забили сотрудники ОМОНа, а третий скончался от ожогов после взрыва гранаты.

Как известно, белорусские силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, щиты и дубинки.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.