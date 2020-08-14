В Беларуси офицеры запаса призвали действующих силовиков прекратить насилие в отношении граждан, которые вышли на протесты после президентских выборов, и защитить свой народ

Соответствующее видео опубликовал ресурс «Диалог.UA» на своем YouTube-канале.

Так, офицер запаса Сергей Бендь, который уже четыре года в отставке, напомнил, что единственным источником и носителем суверенитета Республики Беларусь является народ, который кормит силовиков, учит и лечит их и их детей, возит в общественном транспорте, шьет теплую одежду, платит налоги, из которых те получают высокие зарплаты, ранние пенсии и комфортное жилье.

Бендь подчеркнул, что люди не хотят майдана или войны.

«Они просто устали от наглой и циничной лжи тех, кто трясется сейчас за свое корыто. Что сегодня получают они за свою заботу о вас? Резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты, аресты, увечья. Вы торжественно клялись быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию РБ, хранить свою честь. Вы физически сильные люди. Станьте сильными морально. Сильный человек в первую очередь – милосердный человек, потому что осознает свою силу!», – отметил офицер запаса.

Он призвал силовиков освободить задержанных и исполнить свой главный долг:

«Отпустите наших детей! Отпустите моего сына. Отпустите наших родных и близких! И вы покроете себя славой и любовью своего народа. Я прошу военнослужащих республики Беларусь в эти тяжелые дни сосредоточить все свои усилия исключительно на том, чтобы не повторился крымский сценарий в нашей республике. Исполните то, для чего вас готовили и чему вас учили, – сохраните независимость и территориальную целостность нашей Родины».

Второй офицер запаса Анатолий Шпак с выслугой в 28 лет, обращаясь к действующим офицерам напомнил, что в их руках – судьбы подчиненных бойцов, и призвал не толкать их на преступление.

«Оглянитесь вокруг. На улицах ваш народ. Народ, который пытались обмануть, и который не согласен. У него есть гордость. И если система управления прогнила настолько, что не брезгует наглой ложью прямо в глаза народу, лишь бы удержаться в своих креслах, то это уже край. Беспредел силовых структур на улицах Беларуси – это позор, от которого придется отмываться и вам, и вашим детям», – категоричен Шпак.

Он призвал военнослужащих и силовиков не выполнять приказы, которые нарушают права народа:

«Помните: любая власть будет избавляться от грязи, в которую вас толкают. Народ свой выбор сделал и будет его отстаивать даже без оружия. Еще не поздно сделать правильный выбор и вам».

Ранее мы писали, что к людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий. Александр Лукашенко уже отреагировал на общенациональную забастовку, заявив, что это чревато большими проблемами.

Однако граждане не реагируют на угрозы, а пик протестов ожидается на выходных.

По словам политолога Юрия Романенко, никаких вариантов, кроме устранения Лукашенко, у Беларуси не осталось. Он проводит параллели с Украиной, где в свое время после зверского избиения людей в конце осени-начале зимы 2013 года не могли не устранить Януковича. Это обернулось потерей территорий и войной с Россией.

Напомним, украинцам, которые "любят" Лукашенко, раскрыли глаза.

Как сообщала Politeka, Романенко предсказал белорусам судьбу Украины.

Также Politeka писала, что в Беларуси рабочих насильно заточили в цехах.