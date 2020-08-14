В Беларуси сейчас пытаются задействовать классический для России метод "кнута и пряника"

Как передает Politeka, такое мнение высказал российский политический деятель Илья Яшин на своей странице в соцсети.

"Маневр, который выполняет Лукашенко, мы много раз наблюдали в России. Суть его - в смещении акцентов. Люди вышли на улицы с политическими требованиями и добивались смены власти. Протесты жестоко подавлены, участников акций калечили и содержали в пыточных условиях", - написал он.

Теперь, по словам Яшина, после всего этого насилия, Лукашенко якобы "смягчился".

"И вот теперь Лукашенко вроде как смягчился и готов к диалогу с обществом", - отметил он.

При этом предметом разговора, по его словам, будет исключительно правозащитная тематика.

"Классический кнут и пряник. Сначала били и сажали. Теперь выпускают со словами: "Ну да, немного погорячились, извиняйте", - отметил Яшин.

Он также напомнил, что министр внутренних дел Беларуси извинился за чрезмерное насилие, а глава администрации пообещал разобраться в ситуации с задержаниями. Между тем глава правительства встречается с рабочими и обещает, что больше никого бить не будут. При этом политические требования граждан по поводу отставки президента и новых выборов даже не обсуждаются.

"Сломать ситуацию сейчас может новая большая волна протеста с требованием отставки Лукашенко. Если в ближайшие пару дней граждане найдут в себе силы для того, чтобы массово выйти на улицу, то они победят", - считает Яшин.

Как известно, первые протесты в Беларуси начались в ночь после выборов - с 9 на 10 августа. Белорусы вышли на улицы в связи с оглашенными результатами выборов, согласно которым Лукашенко одержал абсолютную победу. По мнению белорусов, на выборах имели место откровенные фальсификации, и реальные цыфры кардинально отличаются от тех, которые огласили в избиркоме. При этом ОМОН жестоко расправляется с протестующими, применяя против них дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и т.д. От жестокости силовиков уже пострадали сотни, а то и тысячи протестующих и случайных прохожих.

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