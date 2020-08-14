Кремлю стоит трижды подумать, прежде чем реализовывать планы по созданию союзного государства с Беларусью
Такое мнение в своем блоге на Цензоре озвучил волонтер и публицист Юрий Касьянов, передает Politeka.
"Принять такое мятежное население в состав России - всё равно что внедрить раковую опухоль сепарского Донбасса в Украину. Кремлю понадобится по крайней мере пара лет, чтобы выкорчевать из белорусов дух свободы", – объяснил свою точку зрения эксперт.
Также Касьянов убежден в том, что массовые протесты в Беларуси трансформировались и это вселяет надежду на их успешный исход.
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"Вчера утром казалось, что всё проиграно, но белорусы показали батьке кузькину мать. Протест стал массовым, ненасильственным... Забастовки - это сильнее всего. Беларусь сильна мощным госсектором, остановка которого смерти подобна для государства", – объяснил волонтер.
Поэтому, Лукашенко, понимая опасность бунта рабочих с предприятий государственного сектора, пошёл на попятную.
"Повесил всех собак на министра внутренних дел, на очереди - глава ЦИК, рядовые исполнители...", – объяснил поведение белорусского лидера Касьянов.
Но есть, по мнению эксперта, еще один важный момент, а именно телефонный разговор Лукашенко и Путина.
"Москве не нужен неконтролируемый протест, народное восстание, очередная цветная революция на границах империи. Кремлю хватает головной боли с Хабаровском. А то эти Майданы - вещь заразная... Теперь Москве надо отмотать ситуацию, извиниться, провести перевыборы, избрать управляемого человека - технократа, прагматика, и двигаться дальше по пути поглощения", – раскрыл планы Кремля Касьянов.
Но помешать этому тонкому расчету может сам белорусский народ.
"Очнувшееся от спячки, воспитанное дубинками ОМОНа население, вдруг ощутившее себя сильными и смелыми свободными людьми", – подытожил Юрий Касьянов.
Politeka писала, что бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Александра Лукашенко покинуть свой пост. Таким образом политик отреагировала на происходящие в Беларуси протесты.
"Диктатор с окровавленными руками. Ты решил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала политик в Twitter.
Кроме того, Грибаускайте прикрепила хештег #LukashenkoLeaveNow ("Лукашенко, уходи сейчас"), призывая его оставить пост президента.
В белорусском городе Светлогорске рабочих одного из предприятий закрыли в цехах, чтобы те не могли выйти на страйк. Так, пользователи соцсетей из Беларуси массово сообщают о том, что рабочие предприятия "Химволокно" в Светлогорске пытаются выйти на забастовку, но людей закрыли в цехах и не пускают через проходные.
Отмечается, что работники "Химволокно" уже длительное время находятся насильно заточенными в цехах, на месте работают журналисты.
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