Европарламент не признал результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, и победу на них Александра Лукашенко

Более того, политика, который уверен в том, что свыше 80% белорусов отдали за него свои голоса, считают персоной нон-грата. Об этом говорится в совместном заявлении партий Европарламента, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Politeka.net.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», – гласит текст сообщения.

Как отреагировал на подобное Александр Лукашенко, пока неизвестно, но, по мнению многих политических экспертов, теперь он начнет еще более активно дрейфовать в объятия России.

Более того, сам президент Беларуси заявил, что «в случае внешних военных угроз» и когда речь пойдет о «военной составляющей» Путин пообещал ему «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики». Такие планы президенты обсудили во время телефонного разговора.

Тем временем, работники предприятий и заводов продолжают открыто выступать против Лукашенко. Так, на заводе колесных тягачей в Минске его освистали после слов на защиту милицейского беспредела и начали скандировать «Уходи!».

В свою очередь глава государства заверил, что никому не позволит на него давить и никуда с поста уходить не собирается.

Напомним, в Беларуси пропали без вести 92 протестующих.

Как сообщала Politeka, Лукашенко готовит повод для вторжения РФ, раскрыты подробности: "Как Грузия в 2008".

Также Politeka писала, что техника Росгвардии приближается к Беларуси.