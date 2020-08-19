Сотрудников Белорусской телерадиокомпании, которые принимали участие в протестах против президента Александра Лукашенко, не пустили на работу

Одна из тех, кто утром не смог попасть на свое рабочее место, стала режиссер канала «Беларусь – 3» Алена Мартиновская, сообщает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

По словам девушки, утром, когда она пришла к зданию телерадиокомпании, тут уже был блокпост и стояли правоохранители. Они попросили показать ее удостоверение.

«Посмотрели фамилию, сказали: «Извините, вы в списках. Мы вас не можем пропустить», – рассказала она, добавив, что причину такого поступка ей никто объяснять на стал, посоветовав обратиться к руководству.

На уточняющий вопрос о списках, девушка отметила, что это, скорее всего, списки тех людей, которые подписали обращение к председателю гостелерадиокомпании со своими требованиями по поводу забастовки.

Сейчас, добавила Мартиновская, на телеканале – новые сотрудники:

«Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков, мы собираем всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей!».

«Ждем на всех телеканалах Беларуси! Ф*шисты, Нацисты! Украина плохая, Запад хочет нас унизить!», – говорится в подписи к видео.

Ранее в сеть попало видео репетиции митинга в поддержку Александра Лукашенко. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.

Женщина, которая стоит посреди автобуса, выкрикивает лозунги, а после этого пассажиры их повторяют по нескольку раз. В частности, людей учили хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь - это мы!", "Батька, вперед, с тобою народ!", "Только вместе и только вперед!"и т.д. Люди держат в руках шарики красного и зеленого цветов.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.